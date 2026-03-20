Чоловіча та жіноча збірні України 3х3 дізналися потенційних суперників у відборі на Євро-2026

Національні збірні України з баскетболу 3х3 отримали потенційних суперників у відборі на чемпіонат Європи-2026.

В чоловічих змаганнях дві путівки на чемпіонат Європи розіграють 11 збірних: Австрія, Іспанія, Чехія, Україна, Греція, Велика Британія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Данія та Швеція.

На першому етапі команди будуть розділені на чотири групи, по дві кращі команди з яких вийдуть до чвертьфіналу. Далі вісім учасників зіграють у плейоф, де путівки на чемпіонат Європи отримують два фіналісти турніру.

У жіночих змаганнях у Бухаресті дві путівки на чемпіонат Європи розіграють 9 збірних: Україна, Латвія, Австрія, Румунія, Литва, Греція, Велика Британія, Швеція, Данія.

Команди в жіночому турнірі будуть розділені на дві групи, які зіграють між собою за круговою системою. На чемпіонат Європи кваліфікуються лише переможці груп.

Обидві збірні України зіграють в кваліфікації на ЧЄ-2026 16-17 червня у Бухаресті, Румунії. Континентальна першість цього року пройде в Антверпені (Бельгія) 11-13 вересня.

Автоматично на чемпіонат Європи кваліфікувались у чоловічому турнірі Литва (переможці минулого року), Бельгія (господарі), Сербія, Франція, Нідерланди, Німеччина та Латвія за рейтингом.

У жіночому турнірі Нідерланди (тогорічні переможці), Бельгія (господарі) та за рейтингом Іспанія, Франція, Німеччина, Польща і Чехія.

Чоловіча національна збірна 3х3 востаннє на чемпіонат Європи виходила у 2021 році. Загалом українці зіграли на чотирьох чемпіонатах Європи, найвищим досягненням є "бронза" 2017 року.

Жіноча збірна України 3х3 зіграла на восьми з десяти чемпіонатах Європи з баскетболу 3х3, грала на останніх трьох турнірах. В 2025 році зайняла 9-те місце. В 2018 році українки стали бронзовими призерами чемпіонату Європи.