Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала з поразки на чемпіонаті світу

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 невдало стартувала на Чемпіонаті світу, поступившись у першому матчі збірній Іспанії.

Зусиллями Уро-Ніле наша команда вийшла вперед. Однак суперниці оговталися дуже швидко, влучивши дві дальні спроби поспіль.

Українки частіше фолили, що дозволило Іспанії отримувати право на штрафні кидки. До того ж суперниці продовжували влучати з периметру.

Підопічні Юрія Процюка намагалися відновити статус кво, однак іспанки змогли забезпечити собі гандикап і довели поєдинок до впевненої перемоги з рахунком 21:10.

Збірна України грає на чемпіонаті світу у такому квартеті – Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус. О 14:50 за київським часом українки зіграють проти збірної Німеччини.

Чемпіонат світу 3х3. Улан-Батор,

Монголія, 24 червня

Іспанія – Україна 21:10

Раніше стало відомо, що збірна України 3х3 піднялася у п'ятірку загального заліку Жіночої ліги.