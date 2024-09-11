Жіноча збірна України U-23 — в лідерах групового етапу чемпіонату світу 2024

Жіноча збірна України U-23 здобула дві перемоги у груповому етапі чемпіонату світу 2024 з баскетболу 3х3.

У першому матчі українки здобули мінімальну перемогу над Австрією 12:9, а друга зустріч завершилась важким камбеком "синьо-жовтих", українська команда програвала у три очки, але результативний ривок від Анастасії Кучерьонок вивів Україну вперед.

Зазначимо, що після першого ігрового дня українки посідають 2 місце у своїй групі, поступаючись лише Угорщині за різницею очок.

Чемпіонат світу 3х3.

Улан-Батор, Монголія

Жінки, U-23

Група A

Україна — Австрія 12:9

Україна: Анастасія Кучерьонок 7 (1 дальне влучання), Ірина Бугайова 3, Анастасія Ковтун 1, Богдана Лапхан 1.

Україна — Бенін 12:11

Україна: Анастасія Кучерьонок 5 (1 дальне влучання), Анастасія Ковтун 3, Богдана Лапхан 2 (1), Ірина Бугайова 2.

Зазначимо, що жіноча збірна U-23 виступає в групі A разом із Китаємо, Угорщиною, Беніном та Австрією. У п'ятницю, 13 вересня, о 5:00 за київським часом відбудеться наступна гра, в якій українки зустрінуться з угорками.

Нагадаємо, чоловіча збірна України достроково втратила шанси на вихід у плейоф на цьому турнірі.