Українки програли другий матч поспіль на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

У другому поєдинку на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 жіноча збірна України у конкурентному матчі поступилася Німеччині з рахунком 16:21.

Поєдинок стартував не надто результативно. Німкені заволоділи невеликим лідерством.

Втім перевага суперниць поступово зростала. Підопічним Юрія Процюка важко давалися набрані очки.

У другій половині матчу Україна нарешті розкидалася, але Німеччина на той момент володіла майже подвійною перевагою у рахунку. Це не зупинило наших гравчинь.

Здалеку влучили Дубнюк та Уро-Ніле, вдалим було додавання від Юркевічус. Наша команда скоротила відставання до 2 очок, але на більше сил не вистачило – поразка 16:21.

Раніше українки програли збірній Іспанії у стартовому матчі ЧС.

Збірна України грає на чемпіонаті світу у такому квартеті – Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус. Наступні два матчі групового етапу наша команді зіграє в четвер, 26 червня.

Чемпіонат світу 3х3. Улан-Батор, Монголія

Вівторок, 24 червня

Німеччина – Україна 21:16

Раніше стало відомо, що збірна України 3х3 піднялася у п'ятірку загального заліку Жіночої ліги.