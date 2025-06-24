Українки програли другий матч поспіль на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
У другому поєдинку на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 жіноча збірна України у конкурентному матчі поступилася Німеччині з рахунком 16:21.
Поєдинок стартував не надто результативно. Німкені заволоділи невеликим лідерством.
Втім перевага суперниць поступово зростала. Підопічним Юрія Процюка важко давалися набрані очки.
У другій половині матчу Україна нарешті розкидалася, але Німеччина на той момент володіла майже подвійною перевагою у рахунку. Це не зупинило наших гравчинь.
Здалеку влучили Дубнюк та Уро-Ніле, вдалим було додавання від Юркевічус. Наша команда скоротила відставання до 2 очок, але на більше сил не вистачило – поразка 16:21.
Раніше українки програли збірній Іспанії у стартовому матчі ЧС.
Збірна України грає на чемпіонаті світу у такому квартеті – Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус. Наступні два матчі групового етапу наша команді зіграє в четвер, 26 червня.
Раніше стало відомо, що збірна України 3х3 піднялася у п'ятірку загального заліку Жіночої ліги.