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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 втретє програла і вилетіла з ЧС

Андрій Мошкун — 26 червня 2025, 14:16
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 втретє програла і вилетіла з ЧС
ФБУ

Жіноча збірна України видала конкурентний поєдинок проти збірної Бразилії, проте втретє програла на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3, який відбувається у Монголії. Цей результат позбавив підопічних Юрія Процюка шансів на плейоф.

Події в матчі розгорталися доволі швидко. Українки відкрили рахунок, однак дальнє влучання вивело вперед збірну Бразилії.

Суперниці захопили лідерство, втім наша команда не відпускала їх у великий відрив. На відміну від перших двох матчів, українки менше фолили.

У бразилійок полетіли дальні спроби. Наша команда відповіла влучаннями Уро-Ніле і Дубнюк із середньої дистанції.

За рахунку 11:9 на користь суперниць Україна взяла тайм-аут. Втім Бразилія продовжувала влучати кидки із-за периметру.

Підопічні Юрія Процюка не здавалися. Спочатку наші гравчині скоротили рахунок до мінімуму.

Згодом Дубнюк вивела вперед Україну, але вирішальне слово було за суперницями: влучання двоочкового кидка і перемога 21:20 на користь Бразилії.

О 15:50 українки зіграють заключний матч групового етапу проти Монголії, який вже не матиме турнірного значення. За збірну України на чемпіонаті світу грають Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3
Улан-Батор, Монголія, 26 червня

Бразилія – Україна 21:20

Нагадаємо, що в перших двох матчах чемпіонату світу збірна України поступилася Іспанії та Німеччині.

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3х3

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