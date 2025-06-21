Визначився склад жіночої збірної з баскетболу 3х3 на чемпіонат світу

Тренерський штаб національної жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на чолі з Юрієм Процюком визначився зі складом на чемпіонат світу 3х3. Турнір відбудеться 23-29 червня в Улан-Баторі, Монголія.

Про це пише ФБУ.

До складу збірної увійшли Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле та Тетяна Юркевічус. Окрім України, у групі D гратимуть ще чотири команди – Іспанія, Німеччина, Бразилія та Монголія.

Розклад матчів групового раунду:

Вівторок, 24 червня

13:00 Іспанія – Україна

14:50 Україна – Німеччина

Четвер, 26 червня

13:25 Україна – Бразилія

15:15 Монголія – Україна

Переможці чотирьох груп напряму попадуть до чвертьфіналів, а команди, що займуть другі-треті місця, стартують у плейоф з 1/8 фіналу.

27 червня відбудуться матчі 1/8 фіналу, 28 червня – чвертьфінали, а вирішальні матчі пройдуть 29 червня.

Раніше стало відомо, що збірна України 3х3 піднялася у п'ятірку загального заліку Жіночої ліги.