Жіноча збірна України U-18 зазнала поразки від Ізраїлю на Євробаскеті-2026

Жіноча збірна України U-18 з баскетболу програла Ізраїлю в матчі дивізіону B Євробаскету-2026, який триває у Румунії.

Зустріч завершилася із рахунком 59:80.

Гра розпочалася для команд у рівній боротьбі. Підопічні Марії Дубас та команда Ізраїлю завершили першу чверть за нічийного рахунку 18:18, залишивши всі інтриги на подальший розвиток матчу.

Утім, вже за підсумками наступної 10-хвилинки "синьо-жовті" почали поступатися з різницею у 2 очки – 12:14. Вже у третьому відрізку українки зуміли відігратися, впоравшись з суперницями, й скоротивши їхню перевагу на 1 очко (18:17).

Проте вже в заключній чверті, попри всі шанси піти з цієї зустрічі переможцями, команда Марії Дубас розгромно поступилася 11:31.

Найрезультативнішою серед наших гравчинь стала Дар'я Іщук, яка за гру набрала 19 очок та здійснила 8 підбирань.

Євробаскет U-18

Дивізіон B, 4 серпня

Україна — Ізраїль 59:80 (18:18, 12:14, 18:17, 11:31)

Україна: Космач 3, Подоляко 0 + 5 підбирань, Дом. Мурзова 4 + 6 передач, Гулямова 8 + 7 підбирань, Іщук 19 + 8 підбирань – старт; Глухова 10, Майдан 8 + 9 підбирань, Дал. Мурзова 3 + 5 підбирань, Шпильова 2, Оніщенко 2, Петришак 0 + 5 підбирань, Левонтюк 0

Зауважимо, що для збірної Ізраїлю це була вже четверта поспіль перемога на цьогорічному турнірі. Узагалі, за всю історію жіночі команди цієї вікової категорії "блакитно-білих" та України зустрічалися лише двічі, по перемозі та поразці у кожного колективу. Тепер же шальки терезів цієї переваги схилися на бік ізраїльтян.

Нагадаємо, що до цього матчу команда Марії Дубас обіграла Норвегію, а потім поступилася Болгарії на континентальній першості.

Далі на збірну України в межах дивізіону B юнацького Євробаскету-2026 очікує заключне протистояння зі Швейцарією (5 серпня о 13:30 за київським часом).