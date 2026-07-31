Жіноча збірна України U-18 переграла Норвегію на Євробаскеті-2026

Жіноча збірна України U-18 здобула перемогу над Норвегією в матчі дивізіону "B" юнацького Євробаскету-2026, який відбувається у Румунії.

Зустріч завершилася із рахунком 64:59.

У першій чверті українки поступилися з рахунком 10:15, проте вже після такого "теплого" прийому від суперниць, наша команда зібралася та переграла норвежок у другому періоді (23:17).

Вже в третій чверті перевага команди Марії Дубас лише збільшилася після виграшу (13:9). Заключна десятихвилинка далася українкам більш важко, оскільки "валькірії" почали тиснути, щоб вирвати овертайм, утім наша команда втримала паритет (18:18) і вийшла з цього матчу переможницею.

Найрезультативнішою гравчинею серед українок стала Марія Майдан, яка заробила за гру 16 очок.

Євробаскет U-18

Дивізіон B

Україна – Норвегія – 64:59 (10:15, 23:17, 13:9, 18:18)

Україна: Космач 8, Шпілова 2, Дом. Мурзова 11 + 4 підбирання, Гулямова 6 + 7 підбирань, Майдан 16 + 10 підбирань – старт; Іщук 13 + 14 підбирань, Левонтюк 5, Дал. Мурзова 3, Гулхова 0, Подоляко 0, Петришак 0 + 3 підбирання, Онищенко 0.

Цікаво, що збірні України та Норвегії у цій віковій категорії серед жінок зустрічалися лише раз за весь час. Це сталося під час чемпіонату Європи U-18 у Дивізіоні В 2018 року. Тоді "синьо-жовті" впевнено переграли норвежок – 54:33.

Зауважимо, що далі на збірну України в межах дивізіону "B" юнацького Євробаскету-2026 очікують протистояння з Болгарією (1 серпня о 16:00 за київським часом), Ізраїлем (4 серпня о 13:30) та Швейцарією (5 серпня о 13:30).

Нагадаємо, що напередодні юніорська чоловіча збірна України зазнала шостої поспіль поразки на Євробаскеті-2026.