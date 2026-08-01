Жіноча збірна України U-18 зазнала поразки від Болгарії на Євробаскеті-2026

У суботу, 1 серпня, жіноча збірна України U-18 поступилася Болгарії в матчі дивізіону B Євробаскету-2026, який триває у Румунії.

Зустріч завершилася із рахунком 68:91.

Гра розпочалася для підопічних Марії Дубас вкрай важко. Наша команда програла першу чверть з рахунком 19:31. У наступній десятихвилинці "синьо-жовті" більш вдало спробували нав'язати суперницям конкуренцію, але все ж поступилися з різницею у два очки – 18:20.

Третя чверть збірній України далася ще важче, й тому "синьо-жовті" програли з рахунком 13:24. Заключну десятихвилинку українські баскетболістки змогли виграти, проте це вже не вплинуло на фінальний результат матчу.

Найрезультативнішою гравчинею серед "синьо-жовтих" стала Марія Майдан, набравши 18 очок. Другим найкращим результатом відзначилася Ніколь Подоляко (14 очок).

До речі, у минулому протистоянні з Норвегією Марія Майдан також була лідеркою за кількістю очок.

Євробаскет U-18

Дивізіон B, 1 серпня

Болгарія — Україна 91:68 (31:19, 20:18, 24:13, 16:18)

Україна: Глухова 3, Космач 2, Майдан 18 + 6 підбирань + 4 перехоплення, Дом. Мурзова 5 + 5 підбирань, Гулямова 8 – старт; Подоляко 14, Іщук 9 + 4 перехоплення, Петришак 4, Дал. Мурзова 3 + 5 підбирань, Оніщенко 2, Левонтюк 0, Шпильова 0.

Цікаво, що після результату терези в історії протистоянь України та Болгарії стали на бік "триколорних", оскільки до цього команди зустрічалися 6 разів, з яких були по 3 перемоги у кожної зі збірних.

Зауважимо, що далі на збірну України в межах дивізіону B юнацького Євробаскету-2026 очікують протистояння з Ізраїлем (4 серпня о 13:30) та Швейцарією (5 серпня о 13:30).

Нагадаємо, що напередодні команда Марії Дубас обіграла Норвегію на континентальній першості.