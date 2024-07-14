Жіноча збірна України U-20 програла Ірландії в останньому матчі Євробаскету

Юнацька збірна України з баскетболу серед дівчат віком до 20 років зазнала поразки від одноліток з Ірландії в останньому матчі Євробаскету.

Поєдинок завершився з рахунком 74:66. Ця поразка означає, що українки посіли 6 місце на чемпіонаті Європи.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки

Болгарія, Софія

Дивізіон В, матч за 5 місце

14 липня

Ірландія — Україна 74:66 (25:20, 15:12, 21:17, 13:17)

Україна: Лавринець 0, Тиха 15, Грималюк 6 + 5 підбирань, Кулєша 15 + 9 підбирань, Діке 6 + 6 підбирань – старт; Путра 15 + 10 підбирань, Панчук 6, Лапхан 5 + 5 передач, Корбут 1, Ткаченко 0, Синякова 0.



