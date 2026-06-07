США у фіналі обіграли кривдниць України та вчетверте стали чемпіонками світу з баскетболу 3х3

У неділю, 7 червня, відбувся фінал жіночого чемпіонату світу-2026 з баскетболу 3х3, у якому збірна США перемогла команду Австралії.

Зустріч завершилася з рахунком 21:20.

Для США це вже четверта перемога на світовій першості з баскетболу 3х3 і перша з 2023 року.

Водночас у матчі за "бронзу" Нідерланди впевнено перемогли Азербайджан.

Чемпіонат світу-2026 з баскетболу 3х3

Фінал

Австралія – США 20:21

Матч за 3-тє місце

Нідерланди – Азербайджан 21:14

Нагадаємо, збірна України припинила виступи на турнірі в 1/4 фіналу, поступившись австралійкам.