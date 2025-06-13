Чоловіча збірна U-23 слідом за жіночою пробилася у фінал другого стопу Ліги націй 3х3

У п'ятницю, 13 червня, чоловіча збірна України U-23 здобула перемогу в матчі проти Хорватії на другому стопі Ліги націй 3х3 та пробилася у фінал турніру.

Зустріч завершилася з рахунком 20:15.

Найрезультативнішим став Владислав Мустяца, який набрав 11 очок.

Фінал відбудеться сьогодні о 20:10 за Києвом. Суперник визначиться пізніше.

Зазначимо, що саме Хорватія завдала поразки "синьо-жовтим" у фіналі першого стопу.

Ліга націй з баскетболу 3х3

Чоловіки

Відень, Австрія, 13 червня

Україна U-23 – Хорватія U-23 14:12

Раніше до фіналу другого стопу Ліги націй 3х3 пробилась жіноча збірна U-23.