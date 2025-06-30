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Названо кількість команд в українській жіночій Суперлізі на наступний сезон

Андрій Мошкун — 30 червня 2025, 21:45
Названо кількість команд в українській жіночій Суперлізі на наступний сезон
ФБУ

В жіночій Суперлізі України в наступному сезоні зіграють шість команд.

Про це повідомив генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський.

"В наступному сезоні жіноча Суперліга розшириться і буде шість команд. Це вже більш-менш нормальна кількість. Вже оголосив про своє повернення київський Будівельник, повертається БК Рівне, який став чемпіоном Вищої жіночої ліги", – заявив він.

Нагадаємо, в минулому сезоні в жіночій Суперлізі грало чотири команди – Франківськ-Прикарпаття (Івано-Франківськ), ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. (Одеса), Київ-Баскет та Вінниця-МедУніверситет. 

Чемпіоном стала команда Франківськ-Прикарпаття.

Раніше гравчиня Будівельника прокоментувала повернення у клуб.

ФБУ Франківськ-Прикарпаття Жіноча Суперліга з баскетболу Володимир Драбіковський

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