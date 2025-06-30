Названо кількість команд в українській жіночій Суперлізі на наступний сезон
ФБУ
В жіночій Суперлізі України в наступному сезоні зіграють шість команд.
Про це повідомив генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський.
"В наступному сезоні жіноча Суперліга розшириться і буде шість команд. Це вже більш-менш нормальна кількість. Вже оголосив про своє повернення київський Будівельник, повертається БК Рівне, який став чемпіоном Вищої жіночої ліги", – заявив він.
Нагадаємо, в минулому сезоні в жіночій Суперлізі грало чотири команди – Франківськ-Прикарпаття (Івано-Франківськ), ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. (Одеса), Київ-Баскет та Вінниця-МедУніверситет.
Чемпіоном стала команда Франківськ-Прикарпаття.
Раніше гравчиня Будівельника прокоментувала повернення у клуб.