Названо кількість команд в українській жіночій Суперлізі на наступний сезон

В жіночій Суперлізі України в наступному сезоні зіграють шість команд.

Про це повідомив генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський.

"В наступному сезоні жіноча Суперліга розшириться і буде шість команд. Це вже більш-менш нормальна кількість. Вже оголосив про своє повернення київський Будівельник, повертається БК Рівне, який став чемпіоном Вищої жіночої ліги", – заявив він.

Нагадаємо, в минулому сезоні в жіночій Суперлізі грало чотири команди – Франківськ-Прикарпаття (Івано-Франківськ), ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д. (Одеса), Київ-Баскет та Вінниця-МедУніверситет.

Чемпіоном стала команда Франківськ-Прикарпаття.

Раніше гравчиня Будівельника прокоментувала повернення у клуб.