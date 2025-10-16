Кривбас підписав контракт з талановитим українцем з Іспанії

Ростер БК Кривбас на сезон-2025/26 поповнив український захисник Роман Потєєв.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

У минулому сезоні Потєєв виступав в іспанській лізі Nacional A2 за Imperial Zaragoza. Зігравши лише половину кампанії, 18-річний захисник став кращим за середньою кількістю очок за матч (3-й за загальною кількістю очок), першим за забитими триочковими та першим за забитими штрафними.

"Роман є стабільним шутером, який виконує багато триочкових кидків із гарним відсотком влучань, небезпечний у проходах, володіє добрим веденням м’яча та розумінням гри", – йдеться у характеристиці баскетболіста.

У 2023 році Роман Потєєв був лідером юнацької збірної України U-16 на Євробаскеті. На континентальній першості він набирав у середньому за матч 12,7 очка, 5,4 підбирання та 1,4 передачі.

Після стартових чотирьох матчів регулярного сезону Суперліги Кривбас посідає восьме місце турнірної таблиці, здобувши одну перемогу. У наступному турі підопічні Євгена Ісакова зустрінуться із Запоріжжям. Ця гра відбудеться у суботу, 18 жовтня.

Нагадаємо, що американський легіонер залишив Старий Луцьк, порушивши умови чинного контракту.