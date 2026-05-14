Збірна України перед заключними матчами відбору на ЧС-2027 проведе два контрольних поєдинки

Національна чоловіча збірна України проведе два контрольних матчі в межах підготовки до третього ігрового вікна першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Команда під керівництвом головного тренера Айнарса Багатскіса збереться 19 червня, після чого на неї чекає насичений тренувальний цикл та серія контрольних ігор.

Збір розпочнеться з тренувань, а вже 25 червня українці проведуть перший контрольний матч – проти збірної Анголи. А вже 28 червня команда зіграє контрольний поєдинок проти збірної Литви в Шяуляї.

В межах кваліфікації "синьо-жовті" 2 липня зіграють проти Грузії (номінально домашній матч), після чого 3 липня команда вирушить до Данії, де 5 липня проведе виїзний матч проти господарів.

Для виходу до наступного етапу збірній України в матчах, що залишилися, потрібне виконання бодай однієї з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога України над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Нагадаємо, у березні українська збірна в межах відбору двічі поступилася Іспанії.