Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Збірна України перед заключними матчами відбору на ЧС-2027 проведе два контрольних поєдинки

Олексій Мурзак — 14 травня 2026, 18:24
Збірна України перед заключними матчами відбору на ЧС-2027 проведе два контрольних поєдинки
ФБУ

Національна чоловіча збірна України проведе два контрольних матчі в межах підготовки до третього ігрового вікна першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Команда під керівництвом головного тренера Айнарса Багатскіса збереться 19 червня, після чого на неї чекає насичений тренувальний цикл та серія контрольних ігор.

Збір розпочнеться з тренувань, а вже 25 червня українці проведуть перший контрольний матч – проти збірної Анголи. А вже 28 червня команда зіграє контрольний поєдинок проти збірної Литви в Шяуляї.

В межах кваліфікації "синьо-жовті" 2 липня зіграють проти Грузії (номінально домашній матч), після чого 3 липня команда вирушить до Данії, де 5 липня проведе виїзний матч проти господарів.

Для виходу до наступного етапу збірній України в матчах, що залишилися, потрібне виконання бодай однієї з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога України над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Нагадаємо, у березні українська збірна в межах відбору двічі поступилася Іспанії.

Збірна України з баскетболу

Збірна України з баскетболу

Михайлюк: Для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну
Збірна України піднялася в рейтингу ФІБА попри дві поразки від Іспанії
Іспанія була сильнішою: Войналович – про другу поразку у відборі на ЧС-2027
Ми грали в захисті, але треба щось закидати: Багатскіс – про поразку Іспанії у відборі на ЧС-2027
Час дати дорогу молодим: Пустовий завершив кар'єру у збірній України

Останні новини