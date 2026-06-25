Збірна України поступилась Анголі у контрольному матчі

Чоловіча збірна України поступилась національній команді Анголі у товариському матчі, який є підготовкою до поєдинків кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Грузії та Данії.

Зустріч завершилась з рахунком 92:93.

Українці розгубили перевагу у понад 20 очок та на останніх хвилинах четвертої чверті не змогла втримати переможний результат.

Контрольний матч

Рига, Латвія

25 червня

Україна – Ангола 92:93

Наступний контрольний матч "синьо-жовті" зіграють 28 червня проти Литви в Шяуляї.

Поєдинки відбору ЧС-2027 проти Грузії та Данії підопічні Багатскіса проведуть 2 та 5 липня відповідно.

Для виходу до наступного етапу збірній України потрібно виконати бодай одну з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Раніше Святослав Михайлюк заявив, що ніколи не відмовлявся грати за збірну України.