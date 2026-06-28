Збірна України з баскетболу вперше в історії перемогла команду Литви на її майданчику

Збірна України вперше в історії перемогла команду Литви на її майданчику. Відбулося це в межах контрольного матчу перед першим етапом кваліфікації чемпіонату світу 2027 року.

Першу чверть "синьо-жовті" програли з рахунком 23:27. Проте після "холодного душу" на початку наша збірна зібралася та з перевагою у чотири очки завершила другий період.

Третю десятихвилинку українці також провели вдало, завершивши її перемогою 22:19. Вже у фінальній чверті була більш запекла боротьба. Команда Айнарса Багатскіса здобула звитягу (19:18) завдяки одному очку, яке вона виборола під завісу зустрічі.

Найрезультативнішим гравцем нашої команди став Святослав Михайлюк.

Контрольний матч

Литва – Україна 92:96 (27:23, 28:32, 19:22, 18:19)

Литва: Саргюнас 2, Якучоніс 12 + 10 передач, Бузеліс 9 + 6 підбирань, Тубеліс 28 + 8 підбирань + 3 передачі, Валанчюнас 16 + 13 підбирань – старт; Браздейкіс 6 + 4 підбирання + 4 передачі, Блажевич 9 + 3 підбирання, Нормантас 8, Радзевічус 2, Велічка 0.

Україна: Ковляр 23 + 8 підбирань + 3 передачі, Ткаченко 10, Бобров 2 + 5 підбирань + 3 передачі, Михайлюк 26 + 4 перехоплення, Скапінцев 6 + 8 підбирань + 4 передачі – старт; Войналович 11 + 3 підбирання, Кобзистий 9 + 3 підбирання, Лукашов 2 + 4 передачі, Тиртишник 3, Кличко 2, Сипало 2, Ковальов 0, Шеліст 0.

Нагадаємо, у межах першого етапу кваліфікації чемпіонату світу 2027 року "синьо-жовті" 2 липня зіграють проти Грузії (номінально домашній матч), після чого 3 липня команда вирушить до Данії, де 5 липня проведе виїзний матч проти господарів.

Для виходу до наступного етапу збірній України в матчах, що залишилися, потрібне виконання бодай однієї з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога України над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Нагадаємо, що напередодні "синьо-жовті" мінімально поступилися Анголі у товариському матчі (92:93).