Це ігровий момент: Кобзистий – про сутичку з лідером Грузії у матчі кваліфікації на ЧС-2027

Дебютант збірної України Олександр Кобзистий поділився думками про суперечливий момент у матчі першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Грузії.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

Кобзистий взяв участь в сутичці з лідером збірної Грузії Маркізом Рідом по середині другої чверті поєдинку. На той момент грузинський баскетболіст мав у доробку 18 очок та створював найбільше загроз кошику збірної України, однак був вилучений разом з Кобзинським до кінця гри – саме через сутичку.

"Я гадаю, всі бачили, що сталося. Заробив два технічних фоли за короткий відрізок. На мою думку, це ігровий момент. Спочатку я пішов на підбір. Він не зміг поставити мені спину, почав щось розповідати. Я сказав, щоб він помовчав. У підсумку дали технічний мені й технічний йому. Гра продовжилася. Я почав грати проти нього агресивно, не давав йому отримати м'яч. Він почав штовхатися, щось розповідати – і все. Потім усі налетіли".

Нагадаємо, що в четвер, 2 липня, збірна України з баскетболу обіграла команду Грузії в першому раунді кваліфікації чемпіонату світу-2027, гарантувавши собі вихід до другого етапу кваліфікації.

Зазначимо, що до другого етапу виходять три найкращі збірні групи, а результати першого раунду повністю переносяться далі.

Наступний поєдинок проти збірної Данії відбудеться у неділю, 5 липня, о 16:00 за київським часом. Напередодні гри тренерський штаб збірної України з баскетболу вніс корективи у склад.