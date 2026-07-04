Багатскіс: Для України кожна гра – як остання
Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс заявив, що його команда буде прагнути виграти заключний матч першого раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027 проти Данії, попри те, що він уже не матиме жодного турнірного значення.
Слова наставника українців наводить Суспільне спорт.
"Ми переносимо ці результати з першого раунду. Усі вони переходять у другий, а це означає, що кожна гра — як остання. А найважливіше — як ми це робимо: з якою самовіддачею, з якою агресією. Я вже як папуга повторюю ці слова, але це базові речі в сучасному баскетболі.
Данія – дуже швидка команда. Вони біжать незалежно від того, хороші це рішення чи ні. Бачать кільце — одразу кидають. Ми повинні перекрити їхній перехід в атаку, змусити якомога більше грати "п'ять на п'ять" і на нашій половині майданчика. Цього буде достатньо для успіху", – заявив Багатскіс.
Матч Данія – Україна відбудеться у неділю, 5 липня, початок – о 16:00 за Києвом. Напередодні Україна обіграла Грузію та достроково вийшла до наступного раунду кваліфікації до ЧС-2027. Данія, в свою чергу, програла всі 5 матчів відбору та втратила шанси на продовження боротьби.