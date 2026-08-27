Збірна України визначилась зі складом на матч проти Греції

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оголосив склад 12 гравців на матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти національної команди Греції.

Про це повідомляє ФБУ.

Поза заявкою на матч залишились захисник Ілля Тиртишник та форвард Артем Ковальов.

Склад збірної України:

Захисники : Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Максим Шульга (Реал Мадрид, Іспанія), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, США);

: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Максим Шульга (Реал Мадрид, Іспанія), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, США); Форварди : Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Таураге, Литва), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія);

: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Таураге, Литва), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія); Центрові: Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія).

Матч Україна – Греція пройде 28 серпня у Ризі на майданчику Xiaomi Arena. Старт гри заплановано на 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що на першому етапі кваліфікації збірна України посіла друге місце у квартеті А. Вона здобула чотири перемоги та зазнала двох поразок.

За підсумками другого раунду відбору путівки на чемпіонат світу отримають три найкращі команди групи.

Турнірне становище перед стартом другого етапу

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка

Україна – 4 перемоги, 2 поразки

Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки

Португалія – 3 перемоги, 3 поразки

Греція – 3 перемоги, 3 поразки

Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

Чемпіонат світу-2027 відбудеться з 27 серпня по 12 вересня 2027 року в Катарі.