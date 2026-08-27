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Збірна України визначилась зі складом на матч проти Греції

Олександр Булава — 27 серпня 2026, 21:43
Збірна України визначилась зі складом на матч проти Греції
ФБУ

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оголосив склад 12 гравців на матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти національної команди Греції.

Про це повідомляє ФБУ.

Поза заявкою на матч залишились захисник Ілля Тиртишник та форвард Артем Ковальов.

Склад збірної України:

  • Захисники: Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі, Латвія), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Максим Шульга (Реал Мадрид, Іспанія), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, США);
  • Форварди: Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович (Таураге, Литва), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія);
  • Центрові: Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія).

Матч Україна – Греція пройде 28 серпня у Ризі на майданчику Xiaomi Arena. Старт гри заплановано на 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що на першому етапі кваліфікації збірна України посіла друге місце у квартеті А. Вона здобула чотири перемоги та зазнала двох поразок.

За підсумками другого раунду відбору путівки на чемпіонат світу отримають три найкращі команди групи.

Турнірне становище перед стартом другого етапу

  • Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  • Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  • Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  • Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  • Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  • Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

Чемпіонат світу-2027 відбудеться з 27 серпня по 12 вересня 2027 року в Катарі.

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