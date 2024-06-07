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За очко до тріумфу: збірна України 3х3 взяла срібло на етапі Жіночої серії в Монголії

Игорь Чернявский — 7 червня, 14:52
За очко до тріумфу: збірна України 3х3 взяла срібло на етапі Жіночої серії в Монголії

Збірна України з баскетболу 3х3 посіла друге місце на етапі Жіночої серії в Улан-Баторі, Монголія.

Напередодні українки впевнено подолали груповий етап, по черзі здолавши молодіжну та основну команди Монголії, а також збірну Філіппін.

Сьогодні, 7 червня, "жовто-сині" у півфіналі розгромили Австрію з рахунком (21:6). Але у вирішальному матчі фортуна відвернулася від команди Юрія Процюка. Збірна України зазнала мінімальної поразки від Монголії (17:18), яку на груповому етапі впевнено перемогли 21:14.

Нагадаємо, на попередньому етапі "жовто-сині" посіли останнє місце у групі з Італією, Францією та угорським Дьором.

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3

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