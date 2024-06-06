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Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал Світової серії

Игорь Чернявский — 6 червня, 16:52
Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал Світової серії

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виграла всі матчі групового етапу і вийшла у півфінал етапу Світової серії в Улан-Баторі, Монголія.

Спершу українки завдали нищівної поразки молодіжній збірній Монголії (21:3), потім впевнено переграли основну команду господарок турніру (21:14), а в третьому турі здолали Філіппіни (21:16).

Нагадаємо, на попередньому етапі "жовто-сині" посіли останнє місце у групі з Італією, Францією та угорським Дьором.

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3

Жіноча збірна України з баскетболу 3x3

Жіноча збірна України 3x3 здолала Дьор на Світовій серії
Жіноча збірна України 3x3 вдруге програла на Світовій серії
Жіноча збірна України 3х3 прикро поступилася Франції на старті Світової серії

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