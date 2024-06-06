Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал Світової серії

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виграла всі матчі групового етапу і вийшла у півфінал етапу Світової серії в Улан-Баторі, Монголія.

Спершу українки завдали нищівної поразки молодіжній збірній Монголії (21:3), потім впевнено переграли основну команду господарок турніру (21:14), а в третьому турі здолали Філіппіни (21:16).

Нагадаємо, на попередньому етапі "жовто-сині" посіли останнє місце у групі з Італією, Францією та угорським Дьором.