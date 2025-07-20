Найгірші серед усіх: Україна U-20 завершила виступи на Євробаскеті-2025 поразкою від Фінляндії

Сьогодні, 20 липня, в межах молодіжного чемпіонату Європи 2025 року відбувся матч між Україною та Фінляндією.

Ці дві команди мали визначити, хто за підсумком турніру матиме статус найгіршої. Цікаво, що минулого сезону вони разом піднялися до Дивізіону А, і вони ж разом з нього вилетіли, програвши всі шість попередні зустрічі. На минулій стадії Україна зазнала ганебної поразки від Ісландії, а Фінляндія програла Німеччині.

Українські баскетболісти дуже впевнено (що нетипово для Євро-2025) розпочали матч, провівши сильну першу чверть. Команда Валерія Плеханвоа виграла її з рахунком 28:11.

Однак далі вона дозволила супернику повернутися до гри, програвши всі наступні 10-хвилинки. Причому якщо друга та третя чверті ще не були критичними, то остання виявилася максимально провальною. Команди ніби повернулися на старт гри, але помінялися місцями.

Все це призвело до чергової, вже сьомої та фінальної поразки збірної України на молодіжному Євробаскеті-2025. "Синьо-жовті" посіли останнє місце турніру, з якого вони відправилися до Дивізіону В.

Євробаскет-2025 U-20

Матч за 15-16 місця, 20 липня

Україна – Фінляндія 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

Зазначимо, що сьогодні, 20 липня, також відбудеться фінальний матч молодіжного чемпіонату Європи 2025 року. У головному поєдинку турніру зійдуться Італія та Литва. Ця гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.