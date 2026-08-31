Україна не приїде сюди як турист: центровий Чорногорії – про матч відбору на ЧС-2027

Баскетболіст збірної Чорногорії Мілан Шушкавчевич поділився думками щодо матчу проти України у відборі до чемпіонату світу‑2027.

Його слова передає Vijesti.

28-річний центровий віддав належне "синьо-жовтим" та очікує на дуже непросте протистояння.

"На нас чекає дуже важливий матч після поразки від Грузії. Думаю, у Тбілісі ми протягом трьох чвертей грали на рівних, і це ключове для наступного матчу – потрібно спробувати зіграти так само, як ми діяли протягом трьох чвертей проти Грузії.

За такого ставлення до гри нам є на що сподіватися. Збірна України – чудова команда, вона перемогла Грецію, грає агресивно та не приїде сюди як турист. Очікуємо на важкий матч. Ми маємо відповісти їм у фізичній боротьбі та потужно розпочати гру", – заявив Шушкавчевич.