Україна не приїде сюди як турист: центровий Чорногорії – про матч відбору на ЧС-2027
Баскетболіст збірної Чорногорії Мілан Шушкавчевич поділився думками щодо матчу проти України у відборі до чемпіонату світу‑2027.
Його слова передає Vijesti.
28-річний центровий віддав належне "синьо-жовтим" та очікує на дуже непросте протистояння.
"На нас чекає дуже важливий матч після поразки від Грузії. Думаю, у Тбілісі ми протягом трьох чвертей грали на рівних, і це ключове для наступного матчу – потрібно спробувати зіграти так само, як ми діяли протягом трьох чвертей проти Грузії.
За такого ставлення до гри нам є на що сподіватися. Збірна України – чудова команда, вона перемогла Грецію, грає агресивно та не приїде сюди як турист. Очікуємо на важкий матч. Ми маємо відповісти їм у фізичній боротьбі та потужно розпочати гру", – заявив Шушкавчевич.
Поєдинок Чорногорія – Україна відбудеться 31 серпня. Він розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Раніше своїми очікуваннями від гри ділився Айнарс Багатскіс. Тренер "синьо-жовтих" зробив акцент на ментальній готовності, відзначивши роль фанатів у виїзній грі.