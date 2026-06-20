Збірна України U-20 здобула впевнену перемогу над Грузією у межах підготовки до чемпіонату Європи

Збірна України U-20 виборола перемогу над однолітками із Грузії у товариському матчі, який проходив у межах підготовки до чемпіонату Європи 2026-го року.

Вже після першої чверті "синьо-жовті" мали перевагу у 10 очок. Другий період пройшов у запеклішій боротьбі, проте українці закінчили його з перемогою завдяки 1 очку.

У третій 10-хвилинці наша команда збільшила перевагу, вигравши 26:19. У завершальній партії "синьо-жовті" дали фору грузинам та програли 16:21, проте фінальний результат матчу це не змінило.

Найрезультативнішим серед українців став капітан команди Єгор Сушкін, який набрав 15 очок. Максим Грищук, який вийшов з лави запасних, оформив у цій зустрічі дабл-дабл, набравши 11 очок та вигравши 12 підбирань.

Контрольний матч

Чоловіки, U-20

Грузія — Україна 68:81 (14:24, 14:15, 19:26, 21:16)

Наступні два спаринги збірна України U-20 проведе проти Ізраїлю (28 та 29 червня).

Зауважимо, що "синьо-жовті" розпочнуть свій шлях на груповому етапі чемпіонату Європи 2026-го року U-20 з матчу проти Грузії 10 жовтня. Стартове вкидання відбудеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що тогорічне молодіжне Євро українці покинули після поразки від Фінляндії (82:84) у матчі за 15-16 місце.