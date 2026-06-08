Михайлюк і Кличко у складі: Україна оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2027
Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії та Данії.
Про це повідомив сайт ФБУ.
Головний тренер "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс викликав на збір баскетболіста Юти Святослава Михайлюка, який востаннє грав за збірну України на Євробаскеті-2022. Також до матчів готуватимуться центрові Дмитро Скапінцев та Максим Кличко.
Склад збірної України з баскетболу:
- Захисники: Олександр Ковляр (Будучность), Денис Лукашов (Рігас Зеллі), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Ілля Титртишник (Basket Academy Catarzano), Святослав Михайлюк (Юта Джаз)
- Форварди: Іван Ткаченко (Задар), Олександр Кобзистий (Університет Орегону), Андрій Войналович (Сабах), Артем Ковальов (Taiwan Beer Leopards), В'ячеслав Бобров (Динамо), Данііл Шеліст (Ов'єдо)
- Центрові: Данііл Сипало (Дніпро), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим)
Збірна України розпочне підготовку до матчів кваліфікації на ЧС-2027 19 червня. Перший контрольний поєдинок проти збірної Анголи українці проведуть 25 червня, а 28 червня зіграють контрольний поєдинок проти Литви в Шяуляї.
Поєдинки відбору ЧС-2027 проти Грузії та Данії підопічні Багатскіса проведуть 2 та 5 липня відповідно.
Для виходу до наступного етапу збірній України потрібно виконати бодай одну з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.
Раніше Святослав Михайлюк заявив, що ніколи не відмовлявся грати за збірну України.