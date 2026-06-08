Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Михайлюк і Кличко у складі: Україна оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2027

Сергій Шаховець — 8 червня 2026, 16:31
Михайлюк і Кличко у складі: Україна оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2027
ФБУ

Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії та Данії.

Про це повідомив сайт ФБУ.

Головний тренер "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс викликав на збір баскетболіста Юти Святослава Михайлюка, який востаннє грав за збірну України на Євробаскеті-2022. Також до матчів готуватимуться центрові Дмитро Скапінцев та Максим Кличко.

Склад збірної України з баскетболу:

  • Захисники: Олександр Ковляр (Будучность), Денис Лукашов (Рігас Зеллі), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Ілля Титртишник (Basket Academy Catarzano), Святослав Михайлюк (Юта Джаз)
  • Форварди: Іван Ткаченко (Задар), Олександр Кобзистий (Університет Орегону), Андрій Войналович (Сабах), Артем Ковальов (Taiwan Beer Leopards), В'ячеслав Бобров (Динамо), Данііл Шеліст (Ов'єдо)
  • Центрові: Данііл Сипало (Дніпро), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим)

Збірна України розпочне підготовку до матчів кваліфікації на ЧС-2027 19 червня. Перший контрольний поєдинок проти збірної Анголи українці проведуть 25 червня, а 28 червня зіграють контрольний поєдинок проти Литви в Шяуляї.

Поєдинки відбору ЧС-2027 проти Грузії та Данії підопічні Багатскіса проведуть 2 та 5 липня відповідно.

Для виходу до наступного етапу збірній України потрібно виконати бодай одну з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Раніше Святослав Михайлюк заявив, що ніколи не відмовлявся грати за збірну України.

Збірна України з баскетболу Святослав Михайлюк

Збірна України з баскетболу

Збірна України перед заключними матчами відбору на ЧС-2027 проведе два контрольних поєдинки
Михайлюк: Для мене завжди велика честь виступати за збірну Україну
Збірна України піднялася в рейтингу ФІБА попри дві поразки від Іспанії
Іспанія була сильнішою: Войналович – про другу поразку у відборі на ЧС-2027
Ми грали в захисті, але треба щось закидати: Багатскіс – про поразку Іспанії у відборі на ЧС-2027

Останні новини