Михайлюк і Кличко у складі: Україна оголосила заявку на матчі відбору ЧС-2027

Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії та Данії.

Про це повідомив сайт ФБУ.

Головний тренер "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс викликав на збір баскетболіста Юти Святослава Михайлюка, який востаннє грав за збірну України на Євробаскеті-2022. Також до матчів готуватимуться центрові Дмитро Скапінцев та Максим Кличко.

Склад збірної України з баскетболу:

Захисники: Олександр Ковляр (Будучность), Денис Лукашов (Рігас Зеллі), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Ілля Титртишник (Basket Academy Catarzano), Святослав Михайлюк (Юта Джаз)

Олександр Ковляр (Будучность), Денис Лукашов (Рігас Зеллі), Єгор Сушкін (Київ-Баскет), Ілля Титртишник (Basket Academy Catarzano), Святослав Михайлюк (Юта Джаз) Форварди: Іван Ткаченко (Задар), Олександр Кобзистий (Університет Орегону), Андрій Войналович (Сабах), Артем Ковальов (Taiwan Beer Leopards), В'ячеслав Бобров (Динамо), Данііл Шеліст (Ов'єдо)

Іван Ткаченко (Задар), Олександр Кобзистий (Університет Орегону), Андрій Войналович (Сабах), Артем Ковальов (Taiwan Beer Leopards), В'ячеслав Бобров (Динамо), Данііл Шеліст (Ов'єдо) Центрові: Данііл Сипало (Дніпро), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим)

Збірна України розпочне підготовку до матчів кваліфікації на ЧС-2027 19 червня. Перший контрольний поєдинок проти збірної Анголи українці проведуть 25 червня, а 28 червня зіграють контрольний поєдинок проти Литви в Шяуляї.

Поєдинки відбору ЧС-2027 проти Грузії та Данії підопічні Багатскіса проведуть 2 та 5 липня відповідно.

Для виходу до наступного етапу збірній України потрібно виконати бодай одну з умов: поразка Данії від Іспанії, перемога над Грузією або поразка від Данії з різницею не більше 17 очок.

Раніше Святослав Михайлюк заявив, що ніколи не відмовлявся грати за збірну України.