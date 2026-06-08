Багатскіс – про виклик Михайлюка: У збірну приїжджає гравець НБА

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс прокоментував повернення до складу національної команди захисника Юти Джаз Святослава Михайлюка.

Його слова цитує офіційний сайт ФБУ.

Латвійський фахівець розраховує на досвід Михайлюка в заключних матчах відбору на ЧС-2027.

"У збірну приїжджає гравець НБА. Ми розраховуємо на майстерність Свята і те, що він допоможе команді, як він це робив раніше, коли приїздив до збірної. Щодо його ігрових якостей не може бути жодних питань: це гравець, який знає, що робити з м'ячем, буде корисним на обох кінцях майданчика. Це серйозне підсилення для збірної", – сказав Багатскіс.

Напередодні тренерський штаб збірної України оголосив склад на матчі відбору ЧС-2027 проти Грузії та Данії. У списку після тривалої відсутності з'явився Святослав Михайлюк, якого раніше звинувачували в ігноруванні викликів до національної команди.

Зазначимо, що заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії та Данії відбудуться 2 та 5 липня відповідно.