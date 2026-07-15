Збірна України U-20 впевнено переграла Люксембург та дійшла до 1/4 фіналу Євробаскету-2026

У середу, 15 липня, молодіжна збірна України U-20 здобула впевнену перемогу над однолітками з Люксембургу в матчі чоловічого Євробаскету-2026 у дивізіоні В.

Зустріч завершилася з рахунком 85:65.

"Синьо-жовті" почали домінувати на майданчику вже з першої чверті, вигравши її з рахунком 20:16. Після такого почину команда Дмитра Забірченка не збавила обертів та здобула впевнені перемоги у наступних двох десятихвилинках з результатом 18:15, 23:15.

Лише в завершальній чверті люксембуржці змогли створити труднощі для українців та вирвали паритет 19:19, утім, на фінальний результат це вже ніяк не впливало.

Євробаскет U20, Дивізіон В

15 липня

Люксембург U20 – Україна U20 65:80 (16:20, 15:18, 15:23, 19:19)

Україна: Сушкін 22 + 8 передач, Гогуленко 8 + 4 передачі, Грищук 13 + 8 підбирань, Романиця 13, Йяму 6 + 5 підбирань – старт; Король 6, Упир 6, Ситар 4 + 5 підбирань, Никифоренко 2, Змієвський 0, Липка 0, Марченко 0.

Цікаво, що для збірних України та Люксембургу це була перша офіційна зустріч в історії на рівні континентальних першостей U-20.

Завдяки цьому результату "синьо-жовті" стали переможцями групи B. Команда Дмитра Забірченка вже достроково гарантувала собі вихід у чвертьфінал турніру після виграшів у попередніх матчах.

Наступним суперником України стане збірна Ірландії, яка достроково посіла друге місце у своїй групі.

Нагадаємо, що для України це була четверта перемога на поточному турнірі. Раніше наша команда здолала Швейцарію, обіграла Грузію та здобула звитягу над Естонією.