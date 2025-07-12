Збірна України U-20 стартує в елітному раунді Євробаскета-2025: трансляція поєдинку

12 липня молодіжна збірна України U-20 розпочне свій шлях у дивізіоні А чемпіонату Європи.

У стартовому матчі підопічні Валерія Плеханова зіграють з однолітками з Німеччини. Старт поєдинку – о 18:00 за київським часом. Окрім українців та німців, у групі С ще дві збірні – Італія та Бельгія.

Іракліон, Греція. Група С

Початок матчу – 18:00

Україна – Німеччина

Нагадаємо, що збірна України повертається в елітний дивізіон вперше з 2022, завдяки срібним медалям дивізіону В минулого року.

Євробаскет-2025 у дивізіоні А серед молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні з 12 до 20 липня.

Раніше визначився склад чоловічої збірної України U-20 на Євробаскет-2025.