Жіноча збірна України дізналася суперниць у відборі на Євробаскет-2027

31 березня відбулося жеребкування другого раунду відбору жіночого Євробаскету-2027. Збірна України отримала суперниць по групі.

"Синьо-жовті" в межах кваліфікації зіграють проти Франції, Великої Британії та Люксембургу. Матчі відбудуться 8-17 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три поєдинки у кожному вікні).

За підсумком відбору дві кращі команди з групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет-2027.

Нагадаємо, що за результатами першого етапу збірна України з трьома перемогами в шести матчах посіла третє місце в групі Е. Підопічні Євгена Мурзіна вийлли до другого раунду як одна з трьох кращих команд, які посіли треті місця в своїх групах.

В останньому турі кваліфікації Євробаскету-2027 "синьо-жовті" розгромили команду Азербайджану з рахунком 73:55.

Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України 3х3 дізналися потенційних суперників у відборі на Євро-2026.