Лідер збірної України пропустить матч відбору на Євробаскет-2027

Жіноча збірна України з баскетболу назвала склад команди на матч проти Азербайджану у кваліфікації на Євробаскет-2027.

У порівнянні з поєдинком проти Болгарії у складі "синьо-жовтих" є дві заміни: Аліна Ягупова та Кристина Філевич не полетіли у Баку, їх в заявці замінили Юлія Гутевич та Поліна Тупало.

Заявка збірної України: Міріам Уро-Ніле, Юлія Гутевич, Тетяна Юркевічус, Олена Бойко, Христина Кулєша, Ольга Алексейчик, Анжеліка Ляшко, Дар'я Кононученко, Серафима Тиха, Анастасія Ковтун, Карина Панчук, Поліна Тупало

Матч з Азербайджаном розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Напередодні українки поступилася збірним Чорногорії (61:79) та Болгарії (66:81). Після цих поразок українки не залежно від результату гри в Баку розташувались на третьому місці в групі й зберігають шанси на вихід до наступного раунду як одна з найкращих третіх команд.

Ключовою для України буде розв'язка в групах A та D. Для виходу до другого етапу відбору українській команді потрібні: