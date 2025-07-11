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Пропустив половину минулого сезону через травми: Новий Орлеан продовжив контракт з форвардом

Андрій Мошкун — 11 липня 2025, 18:47
Пропустив половину минулого сезону через травми: Новий Орлеан продовжив контракт з форвардом
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Форвард Нового Орлеана Херберт Джонс уклав новий трирічний контракт із клубом на суму 68 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Таким чином, загальна угода Джонса з Пеліканс становить п’ять років і 97 мільйонів доларів, із включеною опцією гравця на сезон 2029/30.

26-річний баскетболіст, обраний у другому раунді драфту НБА 2021 року, увійшов до першої символічної п’ятірки найкращих захисників ліги за підсумками сезону 2023/24.

У минулому сезоні через травми Джонс зіграв лише 20 матчів – найменше у своїй кар’єрі. Його середня статистика склала 10,3 очка, 3,9 підбирання та 3,3 передачі за гру.

Раніше видатний баскетболіст, який свого часу грав за Орлеан, розповів, коли завершить кар’єру.

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