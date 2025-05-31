Порноакторка планує подати позов до суду на зірку НБА, якого днями звинуватили у зґвалтуванні

Відома порноакторка Морія Міллс збирається подати позов до суду на зіркового форварда Нового Орлеана Зайона Вільямсона.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, Міллс уже звернулася до відомого адвоката з Лос-Анджелеса, щоб проконсультуватися в цьому питанні. Суть її позову наразі не зазначається.

Нагадаємо, вона заявила про свої плани за день після того, як Вільямсон отримав звинувачення в зґвалтуванні та фізичному насильстві від своєї колишньої дівчини.

Кілька років тому порнозірка публічно звинуватила його у зраді, коли він спав з іншими жінками за її спиною, що привернуло широку увагу ЗМІ.

Раніше стало відомо, що ФБУ дискваліфікувала двох тренерів, які намагалися підкупити арбітра.