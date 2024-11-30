Запоріжжя та Київ-Баскет відзначилися найменш результативною чвертю у матчі Кубку України за останні 7 років

БК Запоріжжя та Київ-Баскет стали авторами другої найменш результативної чверті в історії Кубку України.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Команди зустрілися у матчі 1/8 фіналу турніру. За всю першу чверть вони на двох набрали всього 13 очок. Ця чверть стала найменш результативною за останні 7 років.

У 2017 році "постаралися" Хімік та Дніпро, які спромоглися набрати за другу 10-хвилинку свого матчу (44:55) 12 очок, що стало найгіршим результатом за всю історію Кубку України.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами всіх минулих ігор у межах 1/8 фіналу Кубку України.

Раніше стало відомо, що гравець збірної України зацікавив один з клубів Євроліги, який займається пошуком захисника.