Харківські Соколи продовжили контракт з форвардом, який увійшов до топ-10 сезону з підбираннями

Форвард Вадим Заплотинський підписав новий контракт з Харківськими Соколами.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Для 28-річного гравця це буде третій сезон у складі харківського колективу.

У минулій кампанії в 31 матчі він в середньому набирав 7.7 очка, 7.3 підбирання, 1.7 передачі в 25.6 хвилинах в середньому за гру. За підбираннями він увійшов в топ-10 Суперліги.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про призначення наставника Київ-Баскета Дмитра Забірченка на посаду головного тренера.