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Харківські Соколи продовжили контракт з форвардом, який увійшов до топ-10 сезону з підбираннями

Олексій Мурзак — 16 червня 2026, 14:55
Харківські Соколи продовжили контракт з форвардом, який увійшов до топ-10 сезону з підбираннями
Вадим Заплотинський
ФБУ

Форвард Вадим Заплотинський підписав новий контракт з Харківськими Соколами.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Для 28-річного гравця це буде третій сезон у складі харківського колективу.

У минулій кампанії в 31 матчі він в середньому набирав 7.7 очка, 7.3 підбирання, 1.7 передачі в 25.6 хвилинах в середньому за гру. За підбираннями він увійшов в топ-10 Суперліги.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про призначення наставника Київ-Баскета Дмитра Забірченка на посаду головного тренера.

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