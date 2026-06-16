Харківські Соколи продовжили контракт з форвардом, який увійшов до топ-10 сезону з підбираннями
Вадим Заплотинський
ФБУ
Форвард Вадим Заплотинський підписав новий контракт з Харківськими Соколами.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Для 28-річного гравця це буде третій сезон у складі харківського колективу.
У минулій кампанії в 31 матчі він в середньому набирав 7.7 очка, 7.3 підбирання, 1.7 передачі в 25.6 хвилинах в середньому за гру. За підбираннями він увійшов в топ-10 Суперліги.
Напередодні Харківські Соколи оголосили про призначення наставника Київ-Баскета Дмитра Забірченка на посаду головного тренера.