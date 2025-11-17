Запоріжжя повернуло в команду захисника, який встиг пограти за Старий Луцьк

Запоріжжя оголосило про підписання контракту з українським захисником Олександром Петренком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Попереднім клубом гравця був Старий Луцьк, де він за 27 хвилин на майданчику в середньому за гру набирав 6 очок і 2 підбирання.

10 листопада сторони припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

Зазначимо, що у минулій кампанії Петренко грав саме у складі Запоріжжя, де за 17 хвилин на майданчику в середньому за гру і набирав 5 очок + 2 підбирання.

Нагадаємо, у неділю, 16 листопада, відбулися матчі в межах регулярного чемпіонату України з баскетболу.