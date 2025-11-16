Дніпро обіграв Черкаських Мавп, Кривбас здолав Рівне, не обійшлося без сутички
У неділю, 16 листопада, відбулися матчі в межах регулярного чемпіонату України з баскетболу.
Лідер чемпіонату Дніпро у рівній боротьбі здолав Черкаських Мавп. При тому саме в черкаської команди були два найрезультативніші гравці зустрічі (Кошевацький та Хемлін) та цього не вистачило для перемоги.
Також Кривбас в останній чверті вирвав перемогу над Рівним. У цій грі вже на старті виникла сутичка. Під час боротьби за підбирання Сергій Скіра кинув Поносова на майданчик. Після цього Шептицький штовхнув його у спину. Обидва отримали неспортивний фол, а Шептицькому також дали звичайний.
Сьогодні відбудеться ще дві гри: Ніко-Баскет зіграє з Київ-Баскетом, а Запоріжжя протистоятиме Харківським Соколам. Першу гру відклали через повітряну тривогу, а у другій команди вже встигли розпочати другу чверть, проте наразі вона перервана через тривогу.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
16 листопада
Дніпро – Черкаські Мавпи 87:81 (25:18, 16:23, 29:20, 17:20)
Кривбас – Рівне 75:70 (15:15, 17:21, 17:15, 26:19)
Запоріжжя – Харківські Соколи (перервано)
Ніко-Баскет – Київ-Баскет (відкладено)
Напередодні відбулось жеребкування першого етапу Кубку України з баскетболу, де клуби Суперліги дізнались своїх суперників.