Дніпро обіграв Черкаських Мавп, Кривбас здолав Рівне, не обійшлося без сутички

У неділю, 16 листопада, відбулися матчі в межах регулярного чемпіонату України з баскетболу.

Лідер чемпіонату Дніпро у рівній боротьбі здолав Черкаських Мавп. При тому саме в черкаської команди були два найрезультативніші гравці зустрічі (Кошевацький та Хемлін) та цього не вистачило для перемоги.

Також Кривбас в останній чверті вирвав перемогу над Рівним. У цій грі вже на старті виникла сутичка. Під час боротьби за підбирання Сергій Скіра кинув Поносова на майданчик. Після цього Шептицький штовхнув його у спину. Обидва отримали неспортивний фол, а Шептицькому також дали звичайний.

Сьогодні відбудеться ще дві гри: Ніко-Баскет зіграє з Київ-Баскетом, а Запоріжжя протистоятиме Харківським Соколам. Першу гру відклали через повітряну тривогу, а у другій команди вже встигли розпочати другу чверть, проте наразі вона перервана через тривогу.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

16 листопада

Дніпро – Черкаські Мавпи 87:81 (25:18, 16:23, 29:20, 17:20)

Кривбас – Рівне 75:70 (15:15, 17:21, 17:15, 26:19)

Запоріжжя – Харківські Соколи (перервано)

Ніко-Баскет – Київ-Баскет (відкладено)

Напередодні відбулось жеребкування першого етапу Кубку України з баскетболу, де клуби Суперліги дізнались своїх суперників.