Запоріжжя підписало першого легіонера за останні два роки

Баскетбольний клуб Запоріжжя посилив ростер американцем Сайвоном Трейлором.

Про це інформує Instagram-акаунт американського коледжу Peru State.

За Перу Стейт баскетболіст виступав останні два роки. Минулого сезону Сайвон набирай в середньому 15,4 очка, 4,6 підбирання та 1,6 асиста, влучаючи 44.6% з-за дуги.

Варто відзначити, що останні два сезони Запоріжжя не мало у своєму складі легіонерів.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 серпня, Черкаські Мавпи визначилися з головним тренером на наступний сезон.