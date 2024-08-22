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Запоріжжя підписало першого легіонера за останні два роки

Руслан Травкін — 22 серпня, 18:22
Запоріжжя підписало першого легіонера за останні два роки
Сайвон Трейлор
instagram.com

Баскетбольний клуб Запоріжжя посилив ростер американцем Сайвоном Трейлором.

Про це інформує Instagram-акаунт американського коледжу Peru State.

За Перу Стейт баскетболіст виступав останні два роки. Минулого сезону Сайвон набирай в середньому 15,4 очка, 4,6 підбирання та 1,6 асиста, влучаючи 44.6% з-за дуги.

Варто відзначити, що останні два сезони Запоріжжя не мало у своєму складі легіонерів.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 серпня, Черкаські Мавпи визначилися з головним тренером на наступний сезон.

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