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Черкаські Мавпи визначилися з наставником на сезон 2024/25

Руслан Травкін — 22 серпня, 18:13
Черкаські Мавпи визначилися з наставником на сезон 2024/25
Георгій Ступенчук
Черкаські Мавпи

Черкаські Мавпи оголосили про призначення Георгія Ступенчука на посаду головного тренера команди.

Про це інформує сайт черкаського клубу.

Ступенчук довгий час працював із дублем команди, а перед початком сезону-2022/23 став головним тренером, проте згодом його замінив Артем Сліпенчук.

59-річний Ступенчук останні два сезони був асистентом у штабі Сліпенчука. В Україні він також очолював Дніпро, Будівельник, Дніпро-Азот та клуб Золотий Вік із Кропивницького.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що цього сезону Політехніка-Галичина та Прометей не будуть грати у Суперлізі.

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