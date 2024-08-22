Черкаські Мавпи визначилися з наставником на сезон 2024/25

Черкаські Мавпи оголосили про призначення Георгія Ступенчука на посаду головного тренера команди.

Про це інформує сайт черкаського клубу.

Ступенчук довгий час працював із дублем команди, а перед початком сезону-2022/23 став головним тренером, проте згодом його замінив Артем Сліпенчук.

59-річний Ступенчук останні два сезони був асистентом у штабі Сліпенчука. В Україні він також очолював Дніпро, Будівельник, Дніпро-Азот та клуб Золотий Вік із Кропивницького.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що цього сезону Політехніка-Галичина та Прометей не будуть грати у Суперлізі.