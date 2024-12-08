Запоріжжя втримало переможний результат у грі зі Старим Луцьком

У неділю, 8 грудня, відбувся останній матч бабла у Луцьку у межах регулярного сезону української Суперліги.

Старий Луцьк у себе вдома приймав Запоріжжя, сусіда по турнірній таблиці.

Початок зустрічі пройшов доволі рівно, команди регулярно перехоплювали лідерство.

Проте починаючи з кінця першої чверті, гості захопили лідерство, яке вони не віддавали до самої фінальної сирени.

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Після першої 10-хвилинки господарі майданчика жодного разу навіть не зрівняли рахунок, хоча вони наприкінці матчу скоротили відставання до двох очок.

У підсумку Запоріжжя здобуло перемогу з рахунком 75:70.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний сезон, 8 грудня

Старий Луцьк – Запоріжжя 70:75 (19:25, 16:18, 15:10, 20:22)

Старий Луцьк: Лесик (17 + 8 підбирань), Горобченко (12 + 7 передач), Мусієнко (10+ 8 підбирань), Михайлов (7 + 6 підбирань), Дюпін (1) — старт; Прозапас (11), Лавані (10 + 8 підбирань), Липовцев (2), Білявий (0).

Запоріжжя: Кабанов (14), Хохоник (13 + 12 передач), Нікітін (13 + 8 підбирань), Петренко (6), Буц (0) — старт; Дмитренко (15 + 9 підбирань), Ніколайчук (5 + 5 підбирань), Новіков (5), Величко (4).

За рахунок цієї перемоги Запоріжжя вийшло на шосте місце таблиці, обійшовши як раз Старий Луцьк.

Наступні матчі команди проведуть наступного тижня: 13 грудня Старий Луцьк зіграє з Рівним, а 14 грудня Запоріжжя намагатиметься зупинити непереможний Дніпро.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся ще один поєдинок Суперліги, у якому Дніпро розгромив Рівне та здобув свою восьму перемогу в сезоні.