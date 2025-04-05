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Робимо всі документи, – зірка НБА готовий виступити за Італію на Євробаскеті-2025

Олексій Погорелов — 5 квітня 2025, 00:43
Донте ДіВінченцо
Донте ДіВінченцо
ClutchPoints

Захисник Міннесоти Донте ДіВінченцо підтвердив, що займається отриманням італійського паспорта, щоб представляти Італію на майбутньому Євробаскеті-2025.

Слова 28-річного баскетболіста наводить Corriere della Sera.

У березні президент Федерації баскетболу Італії Джанні Петруччі розповів про бажання ДіВінченцо представляти європейську збірну на міжнародній арені.

Зараз вже сам гравець Тімбервулвз заявив, що перебуває в процесі отримання італійського громадянства. Він зустрівся з головним тренером збірної Італії Джанмарко Поццекко та його асистентами, щоб обговорити майбутню співпрацю.

"Ми зустрілися з тренером і помічниками, поспілкувалися, вони справили прекрасне враження. Дуже продуктивний діалог, я знайшов спільну мову з усіма, включно з Сімоне Фонтеккьо. Мої шанси зіграти на Євро дуже високі. Я просто чекаю на документи. Навіть моя дівчина, у неї теж італійське коріння, дуже хоче, щоб я зіграв на турнірі. Усе до цього йде, але поки що я сфокусований на фінальній частині сезону НБА. Документами займається мій батько.

Мета – грати за Італію. Ми закінчуємо всю бюрократичну частину, я маю отримати паспорт, а там подивимося. Але так, обидві сторони з нетерпінням чекають на завершення бюрократичних процедур і на те, щоб дозволити мені грати у синій майці цього літа.

Знати, що за мною спостерігає ціла країна – це щось неймовірне. Ти відчуваєш гордість, так само, як кожен в НБА відчуває гордість за те, що грає за свою країну. Те, як я хочу представляти Італію, і те, як вони хочуть, щоб я представляв країну, є особливим", – сказав ДіВінченцо.

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У нинішньому сезоні Донте ДіВінченцо взяв участь у 57 матчах, у яких набирав у середньому 11,5 очка, 3,7 підбирання та 3,7 передачі.

Нагадаємо, що наприкінці березня відбулося жеребкування фінальної частини Євробаскету-2025, за підсумками якого Італія дізналася імена майбутніх суперників.

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Донте ДіВінченцо

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