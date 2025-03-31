12 технічних фолів і 7 вилучень: у матчі НБА відбулася масова бійка

У матчі Національної баскетбольної асоціації між Міннесотою та Детройтом відбулася масова бійка.

У другій чверті захисники команд Донте Дівінченцо та Рон Холланд почали конфлікт. Масла у вогонь підливав скандальний центровий Пістонс Айзея Стюарт.

Все завершилося тим, що вилучено було 7 осіб. З боку господарів паркет залишили Наз Рід, Донте Дівінченко та Пабло Пріджіоні (асистент тренера).

Гості догравали поєдинок без Рона Холланда, Айзеї Стюарта, Маркуса Сасера та Джей Бі Бікерстаффа (головний тренер).

Загалом за матч судді зробили двом командам 12 технічних фолів. Це найбільший показник в асоціації з 2005 року.

There were 12 technical fouls handed out in tonight's Timberwolves-Pistons game.



That's the most combined technical fouls in an NBA game since the Mavericks and Warriors also combined for 12 on March 23, 2005. — OptaSTATS (@OptaSTATS) March 31, 2025

A fight breaks out between the Pistons and Timberwolves



Donte DiVincenzo, Naz Reid, Ron Holland, Isaiah Stewart, Marcus Sasser, Pistons HC J. B. Bickerstaff and Wolves assistant coach Pablo Prigioni were all ejected pic.twitter.com/TJA3OczOxB — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2025

Нагадаємо, що європейська збірна розглядає варіант із натуралізацією Донте Дівінченцо.