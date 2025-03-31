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12 технічних фолів і 7 вилучень: у матчі НБА відбулася масова бійка

Руслан Травкін — 31 березня 2025, 09:29
12 технічних фолів і 7 вилучень: у матчі НБА відбулася масова бійка
Getty images

У матчі Національної баскетбольної асоціації між Міннесотою та Детройтом відбулася масова бійка.

У другій чверті захисники команд Донте Дівінченцо та Рон Холланд почали конфлікт. Масла у вогонь підливав скандальний центровий Пістонс Айзея Стюарт.

Все завершилося тим, що вилучено було 7 осіб. З боку господарів паркет залишили Наз Рід, Донте Дівінченко та Пабло Пріджіоні (асистент тренера).

Гості догравали поєдинок без Рона Холланда, Айзеї Стюарта, Маркуса Сасера та Джей Бі Бікерстаффа (головний тренер).

Загалом за матч судді зробили двом командам 12 технічних фолів. Це найбільший показник в асоціації з 2005 року.

Нагадаємо, що європейська збірна розглядає варіант із натуралізацією Донте Дівінченцо

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