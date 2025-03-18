Банкеро №2? Італія хоче натуралізувати зірку НБА

Захисник Міннесота Тімбервулвз Донте ДіВінченцо у майбутньому може представляти баскетбольну збірну Італії.

Про це повідомляє La Repubblica.

Президент Федерації баскетболу Італії Джанні Петруччі заявив, що 28-річний американець хоче виступати за "скуадру адзурру" на міжнародних змаганнях.

За словами Петруччі, ДіВінченцо планує після закінчення сезону полетіти в Італію, щоб отримати італійський паспорт.

Він також повідомив, що тренери збірної Італії Джанмарко Поццекко та Джіджі Датоме незабаром вирушать до США, щоб зустрітися із захисником Тімбервулвз.

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Раніше про своє бажання представляти Італію говорив зірковий форвард Орландо Паоло Банкеро. Але у підсумку він вирішив грати за збірну США.

У нинішньому сезоні Донте ДіВінченцо взяв участь у 51 матчі, у яких він набирав у середньому 11,7 очка, 3,7 підбирання та 3,8 передачі. Міннесота наразі посідає сьоме місце на Заході, маючи баланс перемог 40-30.

Раніше стало відомо, чому Святослав Михайлюк пропустив матч Юти проти Чикаго минулої ночі.