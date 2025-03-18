Банкеро №2? Італія хоче натуралізувати зірку НБА
Захисник Міннесота Тімбервулвз Донте ДіВінченцо у майбутньому може представляти баскетбольну збірну Італії.
Про це повідомляє La Repubblica.
Президент Федерації баскетболу Італії Джанні Петруччі заявив, що 28-річний американець хоче виступати за "скуадру адзурру" на міжнародних змаганнях.
За словами Петруччі, ДіВінченцо планує після закінчення сезону полетіти в Італію, щоб отримати італійський паспорт.
Він також повідомив, що тренери збірної Італії Джанмарко Поццекко та Джіджі Датоме незабаром вирушать до США, щоб зустрітися із захисником Тімбервулвз.
Раніше про своє бажання представляти Італію говорив зірковий форвард Орландо Паоло Банкеро. Але у підсумку він вирішив грати за збірну США.
У нинішньому сезоні Донте ДіВінченцо взяв участь у 51 матчі, у яких він набирав у середньому 11,7 очка, 3,7 підбирання та 3,8 передачі. Міннесота наразі посідає сьоме місце на Заході, маючи баланс перемог 40-30.
Раніше стало відомо, чому Святослав Михайлюк пропустив матч Юти проти Чикаго минулої ночі.