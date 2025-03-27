Відбулося жеребкування Євробаскету-2025: визначилися списки груп
Сьогодні, 27 березня, у місті Рига, Латвія, відбулося жеребкування Євробаскету ФІБА-2025.
24 країни-учасниці отримали своїх суперників на майбутній 42-й чемпіонат Європи. Їх розділили на чотири групи відповідно. Кошики з національними збірними були зроблені на основі світового рейтингу ФІБА.
Жеребкування проводили відомі в минулому баскетболісти Руді Фернандес та Нікос Зісіс.
Євробаскет-2025. Результати жеребкування:
Група A: Сербія, Латвія, Чехія, Туреччина, Естонія, Португалія
Група B: Німеччина, Литва, Чорногорія, Фінляндія, Велика Британія, Швеція
Група C: Іспанія, Греція, Італія, Грузія, Боснія і Герцеговина, Кіпр
Група D: Франція, Словенія, Польща, Ізраїль, Бельгія, Ісландія
Євробаскет-2025 розпочинається з групового етапу, який пройде з 27 серпня по 5 вересня. Матчі прийматимуть Латвія, Польща, Фінляндія та Кіпр. Після чого поєдинки плейоф відбудеться виключно в столиці Латвії Ризі з 6 по 14 вересня.
Чинним чемпіоном Європи є збірна Іспанії. Перший Євробаскет відбувся ще в 1935 році.
Нагадаємо, що збірна України не зуміла пройти кваліфікацію на ЧЄ.