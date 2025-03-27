Відбулося жеребкування Євробаскету-2025: визначилися списки груп

Сьогодні, 27 березня, у місті Рига, Латвія, відбулося жеребкування Євробаскету ФІБА-2025.

24 країни-учасниці отримали своїх суперників на майбутній 42-й чемпіонат Європи. Їх розділили на чотири групи відповідно. Кошики з національними збірними були зроблені на основі світового рейтингу ФІБА.

Жеребкування проводили відомі в минулому баскетболісти Руді Фернандес та Нікос Зісіс.

Євробаскет-2025. Результати жеребкування:

Група A: Сербія, Латвія, Чехія, Туреччина, Естонія, Португалія

Група B: Німеччина, Литва, Чорногорія, Фінляндія, Велика Британія, Швеція

Група C: Іспанія, Греція, Італія, Грузія, Боснія і Герцеговина, Кіпр

Група D: Франція, Словенія, Польща, Ізраїль, Бельгія, Ісландія

The stage is set. See you in #EuroBasket 2025?



📅 August 27 - September 14, 2025 pic.twitter.com/Oda61GPqoW — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) March 27, 2025

Євробаскет-2025 розпочинається з групового етапу, який пройде з 27 серпня по 5 вересня. Матчі прийматимуть Латвія, Польща, Фінляндія та Кіпр. Після чого поєдинки плейоф відбудеться виключно в столиці Латвії Ризі з 6 по 14 вересня.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Іспанії. Перший Євробаскет відбувся ще в 1935 році.

Нагадаємо, що збірна України не зуміла пройти кваліфікацію на ЧЄ.