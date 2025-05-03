У своєму залі ми б цю гру не віддали: Забірченко – про поразку Київ-Баскета від Дніпра у фіналі

Головний тренер Київ-Баскета Дмитро Забірченко прокоментував поразку у фінальній серії плейоф Суперліги з баскетболу, в якій столична команда програла Дніпру, зазначивши, що важливу роль відіграла перевага домашнього майданчика.

Його слова наводить Федерація баскетболу України.

"У своєму залі ми б цю гру не віддали вже, я так думаю. Сьогодні Дніпро має дуже завдячувати своєму залу, своїм уболівальникам за те, що вони стали чемпіонами", – сказав Забірченко.

Як відомо, 3 травня БК Дніпро у третьому матчі фінальної серії Суперліги здолав Київ-Баскет та захистив титул чемпіона України.

Зазначимо, що це чемпіонство – друге поспіль для дніпрян. Минулого року у фінальній серії команда переграла БК Рівне із підсумковим рахунком 2:0.

Загалом для Дніпра цей тріумф став третім в історії та другим в сезоні – раніше підопічні Коваля здобули перемогу в Кубку України сезону-2024/25.