Американський легіонер залишив Старий Луцьк, порушивши умови чинного контракту

29-річний американський розігруючий захисник Кендрік Томпсон залишив Старий Луцьк.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Там наголосили, що легіонер ухвалив рішення залишити команду, порушивши умови чинного контракту.

Водночас команда дотримується своїх зобов’язань і діє відповідно до професійних стандартів.

"Ми вдячні Кендріку за проведений час і бажаємо йому успіхів у подальшій кар’єрі. Команда продовжує сезон у бойовому настрої та зосереджена на майбутніх іграх", – йдеться у повідомленні.

Кендрік був єдиним легіонером у складі команди в новому сезоні Суперліги.

Напередодні чемпіон Суперліги Дніпро оголосив про відхід американського легіонера Сі Джей Вільямсона, який вирішив покинути Україну через безпекову ситуацію в країні.