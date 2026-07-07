Збірна України U-18 оголосила розширений склад на Євробаскет-2026

Тренерський штаб чоловічої юніорської збірної України U-18 оголосив розширений склад команди для підготовки до чемпіонату Європи-2026 у Дивізіоні B.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

На навчально-тренувальному зборі у Ризі працюватимуть 20 баскетболістів. Перед стартом чемпіонату Європи тренерський штаб має визначитися з остаточною заявкою, до якої увійдуть 12 гравців.

Склад збірної України U-18

Богдан Бабіч (Freedom UA, Україна)

Нікіта Бешетя (БІПА-Одеса, Україна)

Петро Білоус (CB Canarias, Іспанія)

Ян Іванов (Balboa School American Collegiate Academy, США)

Роберт Клявін (Freedom UA, Україна)

Єгор Кошелев (Balboa School American Collegiate Academy, США)

Ілля Крамар (Uchenna Academy, Канада)

Тимофій Куліков (Paderborn Baskets, Німеччина)

Олексій Лазаренко (UKS Gimbasket Wrocław, Польща)

Леонардо Лекс Оніщенко (Team CPSA, США)

Олег Почтар (BC Ribola Kaštela, Хорватія)

Вячеслав Окунський (вільний агент)

Дмитро Стадник (Vytautas Magnus University Sports Studies, Литва)

Євген Татунчак (Sunrise Christian Academy, США)

Назар Трющенко (United Basket Woluwe, Бельгія)

Нікіта Цеслик (Kapfenberg Bulls, Австрія)

Роман Шерстюк (Falcon Basketball Club, Данія)

Дмитро Даценко (Episcopal High School, США)

Михайло Распопов (BG Zehlendorf, Німеччина)

Роман Троцик (Старий Луцьк, Україна)

Підопічні головного тренера Олега Шевченка працюватимуть у Латвії до 22 липня, після чого вирушать до Хорватії. З 24 липня по 2 серпня у Рієці та Опатії відбудеться чемпіонат Європи-2026 у Дивізіоні B.

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи B, де зіграє проти Польщі, Чехії, Португалії, Ісландії та Азербайджану.

До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Три найкращі збірні турніру здобудуть путівки до Дивізіону А.

Раніше повідомлялося про розклад матчів національної збірної України на другому етапі відбору до ЧС-2027.