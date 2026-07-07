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Збірна України U-18 оголосила розширений склад на Євробаскет-2026

Сергій Шаховець — 7 липня 2026, 13:10
Збірна України U-18 оголосила розширений склад на Євробаскет-2026
ФБУ

Тренерський штаб чоловічої юніорської збірної України U-18 оголосив розширений склад команди для підготовки до чемпіонату Європи-2026 у Дивізіоні B.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

На навчально-тренувальному зборі у Ризі працюватимуть 20 баскетболістів. Перед стартом чемпіонату Європи тренерський штаб має визначитися з остаточною заявкою, до якої увійдуть 12 гравців.

Склад збірної України U-18

  • Богдан Бабіч (Freedom UA, Україна)
  • Нікіта Бешетя (БІПА-Одеса, Україна)
  • Петро Білоус (CB Canarias, Іспанія)
  • Ян Іванов (Balboa School American Collegiate Academy, США)
  • Роберт Клявін (Freedom UA, Україна)
  • Єгор Кошелев (Balboa School American Collegiate Academy, США)
  • Ілля Крамар (Uchenna Academy, Канада)
  • Тимофій Куліков (Paderborn Baskets, Німеччина)
  • Олексій Лазаренко (UKS Gimbasket Wrocław, Польща)
  • Леонардо Лекс Оніщенко (Team CPSA, США)
  • Олег Почтар (BC Ribola Kaštela, Хорватія)
  • Вячеслав Окунський (вільний агент)
  • Дмитро Стадник (Vytautas Magnus University Sports Studies, Литва)
  • Євген Татунчак (Sunrise Christian Academy, США)
  • Назар Трющенко (United Basket Woluwe, Бельгія)
  • Нікіта Цеслик (Kapfenberg Bulls, Австрія)
  • Роман Шерстюк (Falcon Basketball Club, Данія)
  • Дмитро Даценко (Episcopal High School, США)
  • Михайло Распопов (BG Zehlendorf, Німеччина)
  • Роман Троцик (Старий Луцьк, Україна)

Підопічні головного тренера Олега Шевченка працюватимуть у Латвії до 22 липня, після чого вирушать до Хорватії. З 24 липня по 2 серпня у Рієці та Опатії відбудеться чемпіонат Європи-2026 у Дивізіоні B.

За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи B, де зіграє проти Польщі, Чехії, Португалії, Ісландії та Азербайджану.

До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Три найкращі збірні турніру здобудуть путівки до Дивізіону А.

Раніше повідомлялося про розклад матчів національної збірної України на другому етапі відбору до ЧС-2027.

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