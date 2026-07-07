Збірна України U-18 оголосила розширений склад на Євробаскет-2026
Тренерський штаб чоловічої юніорської збірної України U-18 оголосив розширений склад команди для підготовки до чемпіонату Європи-2026 у Дивізіоні B.
Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
На навчально-тренувальному зборі у Ризі працюватимуть 20 баскетболістів. Перед стартом чемпіонату Європи тренерський штаб має визначитися з остаточною заявкою, до якої увійдуть 12 гравців.
Склад збірної України U-18
- Богдан Бабіч (Freedom UA, Україна)
- Нікіта Бешетя (БІПА-Одеса, Україна)
- Петро Білоус (CB Canarias, Іспанія)
- Ян Іванов (Balboa School American Collegiate Academy, США)
- Роберт Клявін (Freedom UA, Україна)
- Єгор Кошелев (Balboa School American Collegiate Academy, США)
- Ілля Крамар (Uchenna Academy, Канада)
- Тимофій Куліков (Paderborn Baskets, Німеччина)
- Олексій Лазаренко (UKS Gimbasket Wrocław, Польща)
- Леонардо Лекс Оніщенко (Team CPSA, США)
- Олег Почтар (BC Ribola Kaštela, Хорватія)
- Вячеслав Окунський (вільний агент)
- Дмитро Стадник (Vytautas Magnus University Sports Studies, Литва)
- Євген Татунчак (Sunrise Christian Academy, США)
- Назар Трющенко (United Basket Woluwe, Бельгія)
- Нікіта Цеслик (Kapfenberg Bulls, Австрія)
- Роман Шерстюк (Falcon Basketball Club, Данія)
- Дмитро Даценко (Episcopal High School, США)
- Михайло Распопов (BG Zehlendorf, Німеччина)
- Роман Троцик (Старий Луцьк, Україна)
Підопічні головного тренера Олега Шевченка працюватимуть у Латвії до 22 липня, після чого вирушать до Хорватії. З 24 липня по 2 серпня у Рієці та Опатії відбудеться чемпіонат Європи-2026 у Дивізіоні B.
За підсумками жеребкування збірна України потрапила до групи B, де зіграє проти Польщі, Чехії, Португалії, Ісландії та Азербайджану.
До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Три найкращі збірні турніру здобудуть путівки до Дивізіону А.
Раніше повідомлялося про розклад матчів національної збірної України на другому етапі відбору до ЧС-2027.