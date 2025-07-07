Збірна України U-18 оприлюднила розширену заявку на Євро-2025

Збірна України U-18 в межах підготовки до чемпіонату Європи 2025 року оприлюднила розширену заявку на турнір.

Про це повідомляє ФБУ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Дмитром Забірченком обрав 18 гравців, які готуватимуться до Євро-2025.

Розширена заявка України U-18 на чемпіонат Європи-2025

Максим Шепель (Putnam Science Academy, США);

Денис Житньов (Next Step Basket Rapallo, Італія);

Остап Пашолок (Kapfenberg Bulls, Австрія);

Даніїл Єфімов (Харківські Соколи, Україна);

Лев Манець (VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва);

Андрій Трофимов (Šiaulių KA „Saulė" I - ŠSG, Литва);

Єгор Рижков (Київ-Баскет, Україна);

Микита Змієвський (Харківські Соколи, Україна);

Олександр Третяк (ДіДіБао, Україна);

Владислав Сінік (Tartu Ülikool/Estiko, Естонія);

Роман Потєєв (Imperial Zaragoza, Іспанія);

Богдан Кравченко (Jac sants Barcelona, Іспанія);

Петро Білоус (CSU ANDU SIBIU, Румунія);

Ілля Голугленко (Elche, Іспанія);

Григорій Леськів (Moose LCC International University, Литва);

Богдан Бабич (КСЛ-2008, Україна);

Єгор Дружелюбов (Milazzo, Італія);

Стефан Зігельшіффер (Kangoeroes Mechelen, Бельгія).

Тренувальний табір юнацької команди розпочнеться 9 липня в латвійському місті Кандава. Сам чемпіонат Європи 2025 року проходитиме в Румунії з 25 липня по 3 серпня.

На груповому етапі Євро-2025 Україна зіграє в групі В з Данією, Азербайджаном, Румунією, Грузією та Португалією. У плейоф вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи. Три кращі команди за підсумком турніру отримають підвищення в класі (перехід в Дивізіон А на 2026 рік).

Нагадаємо, що жіноча збірна України U-18 здобула третю поспіль перемогу на Євробаскеті-2025.