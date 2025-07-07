Збірна України U-18 оприлюднила розширену заявку на Євро-2025
Збірна України U-18 в межах підготовки до чемпіонату Європи 2025 року оприлюднила розширену заявку на турнір.
Про це повідомляє ФБУ.
Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Дмитром Забірченком обрав 18 гравців, які готуватимуться до Євро-2025.
Розширена заявка України U-18 на чемпіонат Європи-2025
- Максим Шепель (Putnam Science Academy, США);
- Денис Житньов (Next Step Basket Rapallo, Італія);
- Остап Пашолок (Kapfenberg Bulls, Австрія);
- Даніїл Єфімов (Харківські Соколи, Україна);
- Лев Манець (VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва);
- Андрій Трофимов (Šiaulių KA „Saulė" I - ŠSG, Литва);
- Єгор Рижков (Київ-Баскет, Україна);
- Микита Змієвський (Харківські Соколи, Україна);
- Олександр Третяк (ДіДіБао, Україна);
- Владислав Сінік (Tartu Ülikool/Estiko, Естонія);
- Роман Потєєв (Imperial Zaragoza, Іспанія);
- Богдан Кравченко (Jac sants Barcelona, Іспанія);
- Петро Білоус (CSU ANDU SIBIU, Румунія);
- Ілля Голугленко (Elche, Іспанія);
- Григорій Леськів (Moose LCC International University, Литва);
- Богдан Бабич (КСЛ-2008, Україна);
- Єгор Дружелюбов (Milazzo, Італія);
- Стефан Зігельшіффер (Kangoeroes Mechelen, Бельгія).
Тренувальний табір юнацької команди розпочнеться 9 липня в латвійському місті Кандава. Сам чемпіонат Європи 2025 року проходитиме в Румунії з 25 липня по 3 серпня.
На груповому етапі Євро-2025 Україна зіграє в групі В з Данією, Азербайджаном, Румунією, Грузією та Португалією. У плейоф вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи. Три кращі команди за підсумком турніру отримають підвищення в класі (перехід в Дивізіон А на 2026 рік).
Нагадаємо, що жіноча збірна України U-18 здобула третю поспіль перемогу на Євробаскеті-2025.