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Збірна України U-18 оприлюднила розширену заявку на Євро-2025

Олексій Погорелов — 7 липня 2025, 19:22
Збірна України U-18 оприлюднила розширену заявку на Євро-2025
ФБУ

Збірна України U-18 в межах підготовки до чемпіонату Європи 2025 року оприлюднила розширену заявку на турнір.

Про це повідомляє ФБУ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Дмитром Забірченком обрав 18 гравців, які готуватимуться до Євро-2025.

Розширена заявка України U-18 на чемпіонат Європи-2025

  • Максим Шепель (Putnam Science Academy, США);
  • Денис Житньов (Next Step Basket Rapallo, Італія);
  • Остап Пашолок (Kapfenberg Bulls, Австрія);
  • Даніїл Єфімов (Харківські Соколи, Україна);
  • Лев Манець (VKM (Vilniaus krepšinio mokykla), Литва);
  • Андрій Трофимов (Šiaulių KA „Saulė" I - ŠSG, Литва);
  • Єгор Рижков (Київ-Баскет, Україна);
  • Микита Змієвський (Харківські Соколи, Україна);
  • Олександр Третяк (ДіДіБао, Україна);
  • Владислав Сінік (Tartu Ülikool/Estiko, Естонія);
  • Роман Потєєв (Imperial Zaragoza, Іспанія);
  • Богдан Кравченко (Jac sants Barcelona, Іспанія);
  • Петро Білоус (CSU ANDU SIBIU, Румунія);
  • Ілля Голугленко (Elche, Іспанія);
  • Григорій Леськів (Moose LCC International University, Литва);
  • Богдан Бабич (КСЛ-2008, Україна);
  • Єгор Дружелюбов (Milazzo, Італія);
  • Стефан Зігельшіффер (Kangoeroes Mechelen, Бельгія).

Тренувальний табір юнацької команди розпочнеться 9 липня в латвійському місті Кандава. Сам чемпіонат Європи 2025 року проходитиме в Румунії з 25 липня по 3 серпня.

На груповому етапі Євро-2025 Україна зіграє в групі В з Данією, Азербайджаном, Румунією, Грузією та Португалією. У плейоф вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи. Три кращі команди за підсумком турніру отримають підвищення в класі (перехід в Дивізіон А на 2026 рік).

Нагадаємо, що жіноча збірна України U-18 здобула третю поспіль перемогу на Євробаскеті-2025.

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Україна

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