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Євроліга дискваліфікувала власника Панатінаїкоса на кілька матчів

Руслан Травкін — 24 травня 2025, 19:19
Євроліга дискваліфікувала власника Панатінаїкоса на кілька матчів
Дімітріс Яннакопулос
BC Panathinaikos

Євроліга оголосила дисциплінарні рішення щодо інцидентів, що сталися під час півфіналу Фіналу чотирьох Євроліги 2025. Представники Панатінаїкоса отримали дискваліфікації та штрафи. 

Про це повідомляє Basketnews.com.

Власник клубу Дімітріс Яннакопулос отримав п'ятиматчеву заборону на відвідування матчів Євроліги та штраф у розмірі 10 000 євро за погрози суддям під час півфіналу проти Фенербахче.

Штраф у розмірі 10 тисяч євро отримав і наставник грецького клубу Ергін Атаман. Він дуже бурхливо відреагував на рішення арбітрів покарати його технічним фолом.

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Фенербахче і Панатінаїкос також сплатять по 10 тисяч євро за нецензурні скандування своїх уболівальників. 

Нагадаємо, грецький клуб програв Фенербахче. В іншому півфіналі Монако переграв Олімпіакос

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