Олімпіакос переграв Панатінаїкос у матчі за бронзу Євроліги

Олімпіакос переміг Панатінаїкос у фіналі чотирьох Євроліги та став бронзовим призером.

Матч завершився з рахунком 97-93.

Олімпіакос розпочав гру з ривка 7:0 за дві стартові хвилини та повністю контролював перебіг поєдинку у першій половині, довівши рахунок до +9 перед стартом третьої чверті.

Панатінаїкос, після рівної третьої 20-хвилинки, зміг скоротити відставання до -3, однак на більше торішнього переможця Євроліги не вистачило.

Олімпіакос здобув бронзу другий рік поспіль.

Євроліга-2025 – Фінал чотирьох

Матч за третє місце, 25 травня

Олімпіакос – Панатінаїкос 97:93 (33:20, 24:26, 18:18, 22:29)

Переможця Євроліги визначать Монако та Фенербахче. Початок – о 20:00 за київським часомю

Нагадаємо, що ФІБА оголосила імена країн, які прийматимуть чемпіонат Європи 2029 року.