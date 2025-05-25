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Олімпіакос переграв Панатінаїкос у матчі за бронзу Євроліги

Олександр Булава — 25 травня 2025, 19:30
Олімпіакос переграв Панатінаїкос у матчі за бронзу Євроліги
x.com/Olympiacos_BC

Олімпіакос переміг Панатінаїкос у фіналі чотирьох Євроліги та став бронзовим призером.

Матч завершився з рахунком 97-93.

Олімпіакос розпочав гру з ривка 7:0 за дві стартові хвилини та повністю контролював перебіг поєдинку у першій половині, довівши рахунок до +9 перед стартом третьої чверті.

Панатінаїкос, після рівної третьої 20-хвилинки, зміг скоротити відставання до -3, однак на більше торішнього переможця Євроліги не вистачило.

Олімпіакос здобув бронзу другий рік поспіль.

Євроліга-2025 – Фінал чотирьох
Матч за третє місце, 25 травня

Олімпіакос – Панатінаїкос 97:93 (33:20, 24:26, 18:18, 22:29)

Переможця Євроліги визначать Монако та Фенербахче. Початок – о 20:00 за київським часомю

Нагадаємо, що ФІБА оголосила імена країн, які прийматимуть чемпіонат Європи 2029 року.

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